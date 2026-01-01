Rischio idraulico nel X Municipio via libera alla cassa di espansione sul Canale Palocco

Roma Capitale ha approvato la delibera che assegna il finanziamento regionale per la costruzione di una cassa di espansione sul Canale Palocco, nel Municipio Roma X. Questa misura mira a migliorare la gestione delle acque e ridurre il rischio idraulico nella zona di Madonnetta, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla prevenzione degli allagamenti.

X Municipio, 1° gennaio 2026 – Roma Capitale compie un nuovo passo avanti nella messa in sicurezza idraulica del territorio con l’approvazione della delibera che recepisce il finanziamento regionale per la realizzazione della cassa di espansione sul Canale Palocco, in località Madonnetta, nel Municipio Roma X. L’intervento ha un valore complessivo di circa 29,6 milioni di euro ed è articolato in due stralci funzionali: 10 milioni di euro finanziati dalla Regione Lazio attraverso il Programma FESR 2021–2027 e 19,6 milioni di euro a carico di Roma Capitale. L’opera consentirà di ridurre in modo strutturale il rischio di esondazione del Canale Palocco, attraverso un sistema di laminazione delle piene dimensionato per eventi meteorici eccezionali, e di restituire alla città un’area verde fruibile in condizioni ordinarie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Empoli, pronto soccorso a rischio: “Una cassa d’espansione per la messa in sicurezza”

Leggi anche: Nuovo piano della Protezione Civile. La revisione è sul rischio idraulico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Acilia, via libera a 30 milioni di euro di finanziamento contro il rischio idrogeologico; Acilia, al via la cassa di espansione della Madonnetta: 30 milioni per mettere in sicurezza il territorio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 13 | 25.

Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it

Rischio idraulico su quasi tutto il territorio comunale. I pericoli in terraferma riguardando le alluvioni, in centro storico gli incendi - Gli stati di emergenza della terraferma riguardano soprattutto le alluvioni, quelli del centro storico e delle ... ilgazzettino.it

Rischio idrogeologico. Primi interventi del 2026 sulla cassa di espansione - Prima fase del masterplan Montemurlo di Publiacqua: si parte dalla sostituzione della paratia di via Palarciano e il rinnovo dell’impianto di via Ombrone. msn.com