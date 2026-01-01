Ripristino del decoro urbano e raccolta rifiuti | ecco come si è risvegliata Napoli a Capodanno

Dopo i festeggiamenti di Capodanno, il Comune di Napoli ha avviato interventi mirati per il ripristino del decoro urbano e la raccolta dei rifiuti. L’operazione, iniziata nelle prime ore del mattino, mira a restituire alla città un’immagine pulita e ordinata, garantendo un ambiente più salubre e accogliente per cittadini e visitatori.

Sin dalle prime ore del mattino, il Comune di Napoli ha avviato un'ampia operazione per ripristinare la pulizia e il decoro urbano della città dopo i festeggiamenti di Capodanno. Poco dopo le 3:00, il personale di Asia è intervenuto con spazzatrici, compattatori e mezzi dedicati nelle aree.

Ripristino decoro urbano e raccolta rifiuti Napoli dopo notte Capodanno - Interventi di ASIA, Napoli Servizi e Polizia Municipale Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. expartibus.it

