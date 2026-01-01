Rinaldo è il primo nato del 2026 in provincia di Avellino
Rinaldo Mattia Di Sisto è il primo bambino nato nel 2026 in provincia di Avellino. È nato alle ore 19, segnando l’inizio di un nuovo anno per la comunità locale. Questa nascita rappresenta un momento di gioia e speranza per la famiglia e la zona, sottolineando l’arrivo di una nuova vita nel cuore della provincia.
Si chiama Rinaldo Mattia Di Sisto il primo nato del 2026 in provincia di Avellino. Il bambino è venuto alla luce alle ore 19.44 presso il Malzoni Research Hospital di Avellino.I dettagli della nascita: peso, altezza e genitoriAlla nascita pesava 2.910 chilogrammi ed era lungo 48 centimetri. Ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
