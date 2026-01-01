Rimprovera un gruppo di ragazzi per un petardo lanciatogli tra i piedi 22enne raggiunto da una bottigliata al volto

Durante la notte di Capodanno ad Ancona, un gruppo di ragazzi è stato coinvolto in una lite dopo un rimprovero. Un 22enne pakistano è stato colpito da una bottigliata al volto e assistito dal personale della Croce Gialla, che lo ha accompagnato al pronto soccorso. Un episodio che evidenzia come comportamenti imprudenti possano portare a conseguenze serie e inaspettate.

ANCONA – A generare il litigio, un rimprovero fatto a un gruppo di ragazzi. Il personale della Croce Gialla ha accompagnato al pronto soccorso un 22enne pakistano, raggiunto da una bottigliata al volto durante la notte di Capodanno. Sulla base di una prima ricostruzione fornita dal giovane.

