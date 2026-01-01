Rimpatri in aumento ingressi irregolari dimezzati e reati al ribasso | i numeri del Viminale

Nel 2025, i dati del Viminale evidenziano un aumento dei rimpatri, una significativa diminuzione degli ingressi irregolari e una riduzione dei reati. Questi numeri suggeriscono un miglioramento complessivo nel settore della sicurezza e dell’immigrazione, offrendo un quadro più stabile e controllato rispetto agli anni precedenti. Un bilancio che, secondo il Ministero dell’Interno, testimonia l’efficacia delle strategie adottate in questo ambito.

La chiusura del 2025 è necessariamente foriera di bilanci, che per il ministero dell'Interno dal punto di vista della sicurezza e dell'immigrazione risultano positivi. Secondo i dati diffusi da Matteo Piantedosi c'è stato un incremento della sicurezza delle città italiane, dove la delittuosità è scesa di 3.5 punti percentuali nei primi dieci mesi dell'anno. Un risultato di per sé importante che però va inserito in un'ampia strategia messa in atto dal ministero dell'Interno in sinergia con le strutture del territorio, dalle prefetture alle questure, grazie alle quali sono state istituite e presidiate numerose zone rosse.

