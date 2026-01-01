Ricoverata e operata d’urgenza a Capodanno shock per la cantante mondiale

A Capodanno, la celebre cantante mondiale è stata ricoverata e sottoposta a un intervento d’urgenza, suscitando grande preoccupazione tra i fan. Dopo aver conquistato milioni di ascoltatori in tutto il mondo, questa esperienza rappresenta un momento difficile e inaspettato nella sua vita. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, evidenziando come anche le personalità di successo possano trovarsi di fronte a imprevisti sanitari.

Ha venduto milioni di dischi nel corso della sua carriera, ma questa volta il termine assume un significato decisamente più letterale. La cantante statunitense è stata ricoverata la notte di San Silvestro a causa di forti dolori al collo e ha scoperto di dover affrontare un delicato intervento chirurgico per la sostituzione di alcuni dischi cervicali. A raccontare direttamente quanto accaduto è stata lei stessa, affidando ai social il resoconto di un fine anno complesso, senza rinunciare però alla determinazione che da sempre la contraddistingue. «Voglio augurare a tutti un felice anno nuovo. Mi lascio alle spalle tutto il mio dolore nel 2025.

