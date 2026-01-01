Ricerca della pace e riforme insieme ecco l' invito di Mattarella

Il messaggio di Sergio Mattarella invita alla ricerca della pace e alle riforme condivise, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo per il Paese. La risposta di oltre undici milioni di italiani, che hanno seguito il suo intervento, testimonia il forte senso di fiducia verso le istituzioni e l’attenzione verso le sfide comuni. Un segnale di unità e di impegno civico che rafforza il ruolo del Presidente come punto di riferimento.

Gli undici milioni di italiani che hanno seguito il messaggio del presidente della repubblica Sergio Mattarella confermano l'alto grado di fiducia che il Capo dello Stato riscuote nella popolazione. In effetti non c'è sondaggio di opinione sul gradimento dei politici in cui l'inquilino del Colle.

