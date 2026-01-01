Riccardo Riccò, ex ciclista professionista, ora si dedica con successo all’imprenditoria, vivendo una seconda fase della sua carriera. In un’intervista, ha commentato le dinamiche del ciclismo, sottolineando come le percezioni siano spesso influenzate dai confronti tra campioni. La sua giornata si svolge tra impegni quotidiani e soddisfazioni personali, mantenendo un equilibrio tra passato e presente in un percorso di continuità.

La seconda vita di Riccardo Riccò da imprenditore procede senza intoppi tra impegni che si accavallano e tante piccole soddisfazioni quotidiane. Gli errori commessi fanno ormai parte di un lontano e sempre più remoto passato, che non condiziona un presente sereno. L’emiliano ha accettato il suo destino e ha tramutato l’ora più buia in una occasione di redenzione personale. Un’esperienza che ora racconterà anche nelle scuole. Come procede la tua attività con le gelaterie? “ Andiamo bene. Al momento quella a Rocca Malatina è chiusa, perché la apriamo solo in estate, mentre quella a Vignola è sempre aperta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Riccardo Riccò: “Non ho fatto niente di diverso dagli altri. Su Pogacar nessuno dice niente, Nibali mi temeva”

