Ricavi record storytelling fragile | il doppio volto della WWE nel 2025

Nel 2025, la WWE ha registrato ricavi record, confermando la sua posizione di rilievo nel settore dell’intrattenimento sportivo. Tuttavia, dietro a questi risultati si nasconde una narrazione più complessa, fatta di sfide e fragilità. Analizzando i dati e le dinamiche del mercato, si può comprendere meglio il doppio volto di un’azienda che, pur crescendo economicamente, affronta importanti questioni di sostenibilità e strategia.

Stamford, 1 gennaio 2026 – Dal punto di vista economico-commerciale, il 2025 per la WWE è stato un grande successo. Nei primi sei mesi dell’anno, il segmento WWE del gruppo TKO ha registrato ricavi per 947,7 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 773,5 milioni dello stesso periodo del 2024. La crescita è stata trainata dall’aumento del valore dei diritti media, dai live events e dall’hospitality, saliti a 262 milioni di dollari, e dalle partnership commerciali, più che raddoppiate a 83,9 milioni. Un passaggio chiave è stato il debutto di Raw su Netflix a gennaio 2025, nell’ambito di un accordo decennale da oltre 5 miliardi di dollari, che ha garantito alla WWE una distribuzione globale senza precedenti e una stabilità finanziaria di lungo periodo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

