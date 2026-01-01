Rayo Vallecano-Getafe venerdì 02 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Matagigantes vittoriosi nella prima del 2026?

Il 2026 si apre con il match tra Rayo Vallecano e Getafe, in programma venerdì 2 gennaio alle ore 21:00. La partita apre il diciottesimo turno della Liga spagnola dopo la pausa natalizia. In questa guida troverai formazioni ufficiali, quote e pronostici, analizzando le recenti prestazioni delle due squadra e le possibili strategie per questa sfida.

Il nuovo anno ci riporta la Liga spagnola, che si era fermata per le festività natalizie: nel fine settimana si giocherà il diciottesimo turno, che inizierà col consueto anticipo del venerdì. Le squadre protagoniste saranno il Rayo Vallecano e il Getafe, che sperano di iniziare bene il 2026 dopo aver chiuso l’anno scorso in maniera . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rayo Vallecano-Getafe (venerdì 02 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Matagigantes vittoriosi nella prima del 2026? Leggi anche: Rayo Vallecano-Getafe (venerdì 02 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes vittoriosi nella prima del 2026? Leggi anche: Rayo Vallecano-Getafe (venerdì 02 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La Liga riparte da Vallecas La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rayo Vallecano-Getafe venerdì 02 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La Liga riparte da Vallecas; Rayo Vallecano-Getafe venerdì 02 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Matagigantes vittoriosi nella prima del 2026?. Liga 2025-2026: Rayo Vallecano-Getafe, le probabili formazioni - Al Campo de Futbol de Vallecas si gioca alle 21 la partita della diciottesima giornata di Liga tra Rayo Vallecano e Getafe, una sorta di derby tra i padroni di casa terza squadra di Madrid e gli ... sportal.it Rayo Vallecano-Getafe, la presentazione: il match è in programma venerdì 2 gennaio alle 21 - Vallecano favorito contro il Getafe al Campo de Futbol de Vallecas: occhi puntati su Isi Palazón e Adrian Liso ... it.blastingnews.com

Pronostico Rayo Vallecano-Getafe: l’over è un miraggio - Getafe è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Chiudiamo l'anno ricordando che è disponibile in formato PDF il nostro nuovo libro ‘Storia del Rayo Vallecano: volume 2’, scaricabile gratuitamente attraverso il link che segue. Buon 2026 a tutti x.com

Massimiliano Allegri dal calciomercato invernale vorrebbe anche un rinforzo in difesa Spunta il nome di Luiz Felipe Ramos, centrale classe 1997, oggi al Rayo Vallecano, il suo contratto è in scadenza a giugno Il vecchio pupillo di Tare ai tempi della Lazi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.