Rave di Capodanno all’ex Stamoto di Bologna | 3000 persone alla festa abusiva Situazione surreale

Nella notte di Capodanno, all’ex Stamoto di Bologna si è svolto un rave improvvisato che ha coinvolto circa 3.000 persone. L’evento, considerato abusivo, ha creato una situazione complessa e difficile da gestire, suscitando molte riflessioni sulla sicurezza e sul rispetto delle normative. Questa manifestazione rappresenta un fenomeno di aggregazione che, pur senza autorizzazioni, ha attirato un grande numero di partecipanti, evidenziando alcune criticità legate alla gestione di eventi non ufficiali.

Bologna, 1 gennaio 2026 – Hanno raggiunto il picco delle 3000 persone i partecipanti del rave improvvisato questa notte all’ ex caserma Stamoto. Già all’alba di questa mattina, però era iniziato il deflusso, con almeno un migliaio di persone che si sono allontanate dalla zona, dove per tutta la notte è rimasta in monitoraggio la Polizia. La Digos ha identificato circa 50 persone e registrato le targhe di 150 veicoli, ai fini delle indagini che scaturiranno dall’ evento abusivo. La festa, però, non è andata come gli organizzatori si aspettavano: infatti, a quanto pare, l’impianto non avrebbe funzionato e la musica sarebbe partita molto più tardi del previsto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Rompono le catene per fare il rave di Capodanno nella ex caserma Stamoto a Bologna

