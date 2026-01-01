Andrea Ranocchia commenta la situazione della Juventus, sottolineando le difficoltà legate alla mancanza di una strategia consolidata e alla necessità di adottare un approccio pragmatico per affrontare le competizioni europee. L’ex difensore evidenzia inoltre la possibile attenzione di Spalletti verso questa fase e invita a mantenere un atteggiamento realistico, senza alimentare aspettative eccessive.

Ranocchia frena: gap con le rivali per la mancata programmazione, serve pragmatismo per la Champions League e polso fermo. La sua analisi. Il recente filotto di risultati utili consecutivi ha riportato una parvenza di sereno alla Continassa, ma l’analisi del momento attraversato dai bianconeri richiede ancora grande equilibrio e realismo per non cadere in facili illusioni. A raffreddare gli animi ci ha pensato Andrea Ranocchia, che ha dissezionato con lucidità le dinamiche attuali della Juve. L’ex difensore, pur riconoscendo i progressi recenti, ha voluto sottolineare l’enorme svantaggio competitivo che il tecnico toscano deve necessariamente scontare rispetto alle rivali storiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ranocchia frena gli entusiasmi: «Non so dove arriverà la Juve, ma ho la sensazione che Spalletti pensi a questa cosa». L'analisi dell'ex difensore

