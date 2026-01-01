Raid contro i locali dei quartieri spagnoli nel mirino Pizzoteca | Attentato dai soliti vigliacchi camorristi usciti dalle fogne

Nella notte, i locali dei Quartieri Spagnoli sono stati oggetto di un raid, con particolare attenzione alla Pizzoteca, libreria pizzeria situata in vico lungo Gelso. I titolari hanno pubblicato un messaggio sui social, denunciando l’accaduto e definendo l’attacco come un gesto compiuto da “vili camorristi usciti dalle fogne”. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla presenza di attività criminali nell’area.

Raid contro la Pizzoteca, libreria pizzeria di vico lungo gelso nel cuore dei quartieri spagnoli. A denunciare l'accaduto sono i titolari del locale attraverso un post pubblicato sui social.“La cultura fa paura abbiamo subito un attentato dai soliti vigliacchi camorristi. Questa notte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

