Recenti notizie indicano un raid con droni sulla residenza di Vladimir Putin, attribuito all'Ucraina. Tuttavia, la CIA ha negato ogni coinvolgimento, smentendo le accuse di Mosca. L’evento solleva interrogativi sulla reale portata delle operazioni militari e sulla stabilità della regione, mentre le autorità continuano a indagare sui dettagli di questo episodio ancora avvolto nel mistero.

L'Ucraina si stava preparando attentamente all'attacco, poi fallito, alla residenza del presidente Vladimir Putin. È quanto ha dichiarato il capo delle forze missilistiche antiaeree delle forze aerospaziali, il maggiore generale Alexander Romanenkov, rivelando i dettagli dell'attacco delle forze armate ucraine alla residenza di Putin nei giorni scorsi. In tutto 91 droni sarebbero decollati dalle regioni di Sumy e Chernihiv, di cui uno trasportava una carica ad alto esplosivo del peso di sei chilogrammi ed era progettato per colpire le persone. “La configurazione dell'attacco, il numero di armi da attacco aereo impiegate e le loro azioni dalle direzioni meridionale, sud-occidentale e occidentale direttamente verso l'area della residenza presidenziale nella regione di Novgorod, confermano inequivocabilmente che l'attacco terroristico del regime di Kiev è stato mirato, attentamente pianificato e scaglionato”, ha dichiarato Romanenkov durante un briefing. 🔗 Leggi su Iltempo.it

