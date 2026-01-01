Radio-Tv Alta Sostenibilità – Rapporto Territori 2025 | un Paese allo specchio studia i suoi divari e scopre i suoi campioni

Il rapporto Radio-Tv Alta Sostenibilità – Rapporto Territori 2025 analizza i divari tra Comuni e Regioni italiani rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030. Attraverso il confronto tra dati e testimonianze di esperti, si valuta lo stato di consapevolezza politica e le iniziative in corso per promuovere uno sviluppo sostenibile equo e condiviso nel Paese.

