Radio-Tv Alta Sostenibilità – Rapporto Territori 2025 | un Paese allo specchio studia i suoi divari e scopre i suoi campioni
Il rapporto Radio-Tv Alta Sostenibilità – Rapporto Territori 2025 analizza i divari tra Comuni e Regioni italiani rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030. Attraverso il confronto tra dati e testimonianze di esperti, si valuta lo stato di consapevolezza politica e le iniziative in corso per promuovere uno sviluppo sostenibile equo e condiviso nel Paese.
Comuni e Regioni indietro su Agenda 2030: esiste una consapevolezza politica per migliorare questa tendenza? Ad Alta Sostenibilità ospiti: Ombuen (ASviS), Bambara (MiTur) e Tarasconi (sindaca di Piacenza). In studio Manieri e Viettone. Riproponiamo il video registrato sul sito ASviS dell’11 dicembre 2015. I territori italiani appaiono in forte affanno sull’Agenda 2030: troppi ritardi e forti disuguaglianze, nonostante alcuni passi avanti. Peggiorano povertà, acqua, disuguaglianze, ecosistemi e istituzioni. Rallenta la transizione ecologica. È quanto emerge dal Rapporto Territori 2025, presentato Giovedì 11 dicembre al Cnel, dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
