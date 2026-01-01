Radio 105 e Mr Rain | il capodanno in piazza Cavalli

Il capodanno a Piacenza si è svolto in piazza Cavalli, dove numerosi cittadini hanno atteso la mezzanotte nonostante le basse temperature. La serata è stata allietata dalla musica di Radio 105 e dall’interpretazione di Mr Rain, offrendo un momento di condivisione e festa per la comunità locale.

Sono tanti i piacentini che - nonostante il freddo pungente - hanno atteso la mezzanotte in piazza Cavalli partecipando alla festa che ha visto sul palco il djset di Radio 105 e poi Mr Rain. Le immagini di Carlo Pagani. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Radio 105 e Mr Rain: il capodanno in piazza Cavalli Leggi anche: Capodanno in piazza Cavalli con Mr Rain e Radio 105: «Una festa per tutti» Leggi anche: "Capodanno Stai a Reggio Calabria": in piazza si festeggia con Rocco Hunt e Radio 105 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Vivi la notte di Capodanno con !; Capodanno a Piacenza: concerto al Municipale, in piazza Mr Rain e il djset di Radio 105; Piazza Cavalli pronta ad accogliere Radio 105 e Mr. Rain; Capodanno a Piacenza: botti vietati. Musica in piazza con Mr Rain e Radio 105. Concerto al Teatro Municipale. Capodanno con Mr Rain e Radio 105: tanti piacentini hanno sfidato il freddo fotogallery - Capodanno in piazza Cavalli per centinaia di piacentini che hanno sfidato gli zero gradi della notte di San Silvestro per festeggiare in compagnia della ... piacenzasera.it

Capodanno a Piacenza: concerto al Municipale, in piazza Mr Rain e il djset di Radio 105 - Un Capodanno "per tutti", ecco le iniziative in programma per l'ultimo dell'anno a Piacenza. piacenzasera.it

Piacenza, a Capodanno arriva Mr. Rain - A Piacenza l’arrivo del 2025 è celebrato, come da tradizione, in piazza Cavalli dalle 21: l’animazione sarà a cura di Radio 105. ilrestodelcarlino.it

Supereroi Mr Rain sul palco di Piazza Cavalli a Piacenza #radio105 #capodanno2026 @comunedipiacenza.official @visitpiacenza.official @teatripiacenza @mrrainofficial - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.