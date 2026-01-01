Raccoglie un petardo inesploso grave 13enne

Un ragazzino di 13 anni è stato portato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto con ferite gravi alla mano, a causa di un petardo inesploso. L’incidente si è verificato durante i festeggiamenti di Capodanno, contribuendo ad aumentare il bilancio dei feriti causati dai fuochi d’artificio. La situazione evidenzia i rischi legati all’uso dei petardi e l’importanza di adottare comportamenti sicuri durante le festività.

Tarantini Time Quotidiano Si aggrava il bilancio dei feriti dai botti di Capodanno a Taranto. Un ragazzino di 13 anni è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata con gravi ferite alla mano destra. Il ragazzino ha raccontato ai sanitari di essersi ferito con un petardo raccolto da terra. La tac ha confermato una seria compromissione dell’arto. Il ragazzino rischia di perdere la mano. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Raccoglie un petardo inesploso, grave 13enne Leggi anche: Raccoglie un petardo inesploso e perde quattro dita: primo ferito per i botti a Napoli Leggi anche: Perde la mano mentre raccoglie un petardo inesploso, parla il ragazzo ferito a Venaria: il messaggio per Capodanno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Perde la mano mentre raccoglie un petardo inesploso, parla il ragazzo ferito a Venaria: il messaggio per Capodanno; Perde la mano mentre raccoglie un petardo inesploso parla il ragazzo ferito a Venaria | il messaggio per Capodanno; Notte di capodanno | petardi e feriti a Bari un uomo colpito ad un occhio Castellaneta | lievi conseguenze per una bambina ad un adolescente di Vieste amputata una mano Martina Franca | rissa in piazza tra giovanissimi. Perde la mano mentre raccoglie un petardo inesploso, parla il ragazzo ferito a Venaria: il messaggio per Capodanno - “Ci sono mille modi per divertirsi, evitate di farvi del male”, è l’appello del sindaco Fabio Giulivi che ha registrato un video con il ragazzo ferito un anno fa ... torinotoday.it

ASPETTA la FINE ? (ASSURDO) #spettacolopirotecnico #shorts Te lo ASPETTAVI?!

Raccoglie un #petardo da terra che poi gli esplode tra le mani: 35enne perde 4 dita | https://shorturl.at/JOUDc - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.