Questo è papà | il libro diventa una serie lavori al via nel 2026
Nel 2026 prenderà il via una serie ispirata al libro
Dopo la notizia della distribuzione nel paese del Sol Levante, un nuovo progetto creativo prende vita dal libro "Questo è papà", opera del Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale e della tutela delle relazioni familiari Davide Vinciprova. Il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
