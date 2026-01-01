Questo è papà | il libro diventa una serie lavori al via nel 2026

Da triesteprima.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 prenderà il via una serie ispirata al libro

Dopo la notizia della distribuzione nel paese del Sol Levante, un nuovo progetto creativo prende vita dal libro "Questo è papà", opera del Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale e della tutela delle relazioni familiari Davide Vinciprova. Il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

questo 232 pap224 il libro diventa una serie lavori al via nel 2026

© Triesteprima.it - "Questo è papà": il libro diventa una serie, lavori al via nel 2026

Leggi anche: Da Messina il libro "Questo è papà" si trasforma in una serie animata, nel 2026 l’inizio dei lavori

Leggi anche: Da Salerno il libro "Questo è papà" si trasforma in una serie animata, nel 2026 l’inizio dei lavori con la proiezione nelle sale cinematografiche per il 2027

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Consiglio Comunale di Maiori - 29 Dicembre 2025

Video Consiglio Comunale di Maiori - 29 Dicembre 2025

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.