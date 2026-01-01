Quarant’anni in corsia ora la meritata pensione | l' ospedale di Cantù saluta Mariantonia Frigerio
Dopo quarant’anni di servizio presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, Mariantonia Frigerio si è congedata dal suo ruolo di coordinatrice infermieristica del reparto di Medicina. L’ospedale saluta con rispetto e gratitudine una figura di lunga esperienza e dedizione, che ha contribuito alla cura e al benessere dei pazienti nel corso degli anni. Il suo impegno rimarrà un esempio per colleghi e comunità.
Ultimo giorno di lavoro ieri 31 dicembre per Mariantonia Frigerio, “storica” coordinatrice infermieristica del reparto di Medicina all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù. Ha iniziato a lavorare all’età di vent’anni, nel 1985, e dopo aver trascorso, in via Napoleona, alcuni anni nel reparto di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Medaglie al merito per gli anni di servizio: il comandante Lachi saluta i Carabinieri che andranno in pensione
Leggi anche: Il Mag. Armando Esposito lascia l'Arma dei Carabinieri per la meritata pensione
40 anni di futuro. Da quarant’anni cresciamo, insieme, con una visione chiara: creare sistemi che migliorino il presente e costruiscano il domani. La nostra è una storia fatta di ricerca e innovazione, ascolto e responsabilità. Verso chi progetta, chi installa e c - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.