Quarant’anni in corsia ora la meritata pensione | l' ospedale di Cantù saluta Mariantonia Frigerio

Dopo quarant’anni di servizio presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, Mariantonia Frigerio si è congedata dal suo ruolo di coordinatrice infermieristica del reparto di Medicina. L’ospedale saluta con rispetto e gratitudine una figura di lunga esperienza e dedizione, che ha contribuito alla cura e al benessere dei pazienti nel corso degli anni. Il suo impegno rimarrà un esempio per colleghi e comunità.

