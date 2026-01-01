Quarantamila per i fuochi in bacino San Marco

Nella zona di Bacino San Marco, sono stati effettuati controlli relativi ai fuochi d’artificio, coinvolgendo oltre 140 operatori della polizia locale, 300 addetti di Veritas e 200 figure dedicate alla sicurezza. Questo intervento mira a garantire la regolarità e la sicurezza delle attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e tutelando la tutela ambientale e pubblica.

