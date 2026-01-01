Quarantamila per i fuochi in bacino San Marco
Nella zona di Bacino San Marco, sono stati effettuati controlli relativi ai fuochi d’artificio, coinvolgendo oltre 140 operatori della polizia locale, 300 addetti di Veritas e 200 figure dedicate alla sicurezza. Questo intervento mira a garantire la regolarità e la sicurezza delle attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e tutelando la tutela ambientale e pubblica.
Oltre 140 operatori della polizia locale impegnati, 300 operatori Veritas, 200 addetti alla sicurezza. E nei trasporti Actv Avm, 177 operatori attivi, 201 corse programmate, 30 addetti dedicati a 50 corse aggiuntive e in terraferma altre 150 servizi in più: è il bilancio del Capodanno a Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Venezia, il delfino Mimmo nuota nel bacino di San Marco
Leggi anche: Delfino di Venezia allontanato dal bacino di San Marco, perché "Mimmo" non vuole lasciare la laguna
Redentore, l'arrivo delle barche nel bacino di San Marco: cresce l’attesa per lo spettacolo pirotecnico - Il Bacino San Marco si sta lentamente riempiendo di imbarcazioni: unità tipiche locali e da diporto, mototopi, taxi, ... ilgazzettino.it
Da Sydney a Bangkok, milioni di persone in tutta l'area Asia-Pacifico hanno accolto il 2026 con spettacolari fuochi d'artificio, mentre le prime grandi città del mondo davano il benvenuto al nuovo anno. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.