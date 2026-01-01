Il mondo del ciclismo professionistico è caratterizzato da una vasta gamma di salari, che variano in base a ruolo, squadra e risultati. In questa analisi, esploreremo la classifica degli stipendi dei principali ciclisti, evidenziando le differenze tra i top player come Pogacar e gli italiani come Ganna, offrendo una panoramica chiara e precisa sul mercato dei compensi nel settore.

Una nuova stagione è alle porte per il grande ciclismo. Il 2026 è appena iniziato e il ritorno del gruppo è atteso per la metà del mese di gennaio, anche se poi bisognerà aspettare un ulteriore mese per entrare davvero nel vivo dell’annata agonistica. In questo particolare periodo dell’anno le squadre si radunano e incominciano la preparazione. Ciclisti, preparatori, allenatori, manager stilano il programma di gare e condividono gli obiettivi per quella che sarà sicuramente una stagione molto intensa. Gli appassionati si chiedono invece quanti soldi guadagnano i ciclisti. Le ultime indiscrezioni sugli emolumenti percepiti dagli atleti di riferimento arrivano dalla testata Top Velo e si riferiscono al 2025, mentre per il 2026 non ci sono ancora dei riferimenti e occorrerà aspettare i prossimi mesi per avere qualche proiezione accurata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanto guadagnano i ciclisti? La classifica degli stipendi: Pogacar Paperone, Ganna primo italiano

