Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica oggi varia in base al mercato e alle tariffe applicate. Nel mercato libero, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) indica il prezzo di riferimento all’ingrosso in Italia. Conoscere il valore del PUN può aiutare a comprendere le dinamiche di prezzo e a valutare eventuali variazioni delle proprie tariffe energetiche. Questa informazione è utile per chi desidera monitorare i costi e fare scelte consapevoli sulle forniture di energia elettrica.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento principale per la formazione dei prezzi nel mercato libero e per la determinazione delle tariffe nelle offerte dei fornitori. Al 1 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,106 €kWh (106,44 €MWh), segnando una fase di relativa stabilità rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore comprende, oltre al PUN, una serie di componenti aggiuntive: costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte.

