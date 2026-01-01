Quanto costa il biglietto per partecipare al Concerto di Capodanno di Vienna 2026

Il prezzo del biglietto per il Concerto di Capodanno di Vienna 2026 varia in base alla categoria e alla posizione. Questa celebre manifestazione, trasmessa in tutto il mondo, rappresenta un momento storico della musica classica e della cultura viennese. Per partecipare, è importante conoscere le modalità di acquisto e i costi aggiornati, disponibili attraverso i canali ufficiali.

