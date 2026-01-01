Quanti soldi guadagna Jannik Sinner? Le cifre incassate nel 2025 E le esibizioni…

Nel 2025, Jannik Sinner ha guadagnato circa 19,1 milioni di dollari, pari a circa 16,5 milioni di euro, derivanti principalmente dai premi e dai compensi legati alle sue prestazioni nel tennis. Questi dati riflettono i ricavi ufficiali provenienti dai risultati sportivi e dagli organizzatori dei tornei. Una panoramica chiara delle sue entrate nel corso dell’ultima stagione, basata su cifre pubbliche e ufficiali.

Jannik Sinner ha guadagnato 19,114 milioni di dollari statunitensi (circa 16,505 milioni di euro) nel corso dell'ultima stagione, tenendo in considerazione esclusivamente i ricavi dai risultati sportivi, ovvero gli emolumenti garantiti dagli organizzatori dei singoli tornei e i cui importi sono pubblici. A queste cifre si aggiungono chiaramente i proventi derivanti da sponsor e altre attività, ma che non sono noti e annunciati, e che dunque non computiamo in questa sede, soffermandoci esclusivamente sulle soddisfazioni derivanti dalle prestazioni fornite sui campi nel corso di un anno solare in cui ha dovuto anche scontare una squalifica di tre mesi.

Jannik Sinner superato da Alcaraz nella Classifica dei Premi! Il sorpasso in coda: colpa dei bonus, il n.2 è a secco: i soldi guadagnati - Jannik Sinner sta proseguendo il suo periodo di allenamento in vista della nuova stagione: il primo appuntamento ufficiale è rappresentato dagli ...

Jannik Sinner, quanto ha guadagnato vincendo Wimbledon: la cifra da capogiro per aver battuto Alcaraz. Il montepremi record - Jannik Sinner re di Wimbledon, quanto ha guadagnato vincendo la finale domenica 13 luglio 2025 contro Carlos Alcaraz?

