Quando la Minardi partecipò alla Paris-Dakar

La partecipazione della Minardi alla Paris-Dakar risale all’edizione del 1986, quando un camion CVS preparato dalla factory faentina prese il via, seppur con risultati modesti. Nota principalmente per la sua storia in Formula 1, la scuderia Minardi, fondata nel 1979 da Gian Carlo Minardi, ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama motoristico italiano, distinguendosi anche in competizioni off-road come questa.

Un camion CVS elaborato dalla factory faentina prese il via nell’edizione 1986 ma ebbe poca fortuna. Quando si legge il nome Minardi o si scorgono i colori storici giallo e blu, il pensiero corre immediatamente alla Formula 1 e alla scuderia italiana fondata da Gian Carlo Minardi nel 1979, capace di restare per diversi anni . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

