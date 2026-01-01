Quali sono i supermercati aperti oggi 1 gennaio 2026 a capodanno

Per il 1° gennaio 2026, giorno di Capodanno, molti supermercati adottano orari ridotti o restano chiusi. In Italia, non esiste una legge che obblighi l’apertura durante le festività, ma la liberalizzazione del 2011 ha portato a una maggiore autonomia delle catene commerciali. È quindi consigliabile verificare direttamente presso i singoli punti vendita o consultare i loro siti web per informazioni aggiornate sugli orari di apertura.

In Italia non esiste una legge che imponga l'apertura o la chiusura dei supermercati durante le festività, ma una prassi consolidata derivata dalla liberalizzazione del 2011 (Decreto "Salva Italia"). Il lavoro festivo è volontario e maggiorato, perciò molte aziende preferiscono restare chiuse il.

