Pulizia delle strade | da oggi cambiano gli orari con interventi anche al pomeriggio

A partire dal 2026, Monza introduce un cambiamento negli orari di pulizia delle strade. In due quartieri, gli interventi di spazzamento saranno estesi anche al pomeriggio, garantendo una maggiore efficienza nella manutenzione urbana. Questa modifica mira a migliorare la qualità della pulizia e a rispondere alle esigenze della comunità, mantenendo gli standard di igiene e decoro della città.

