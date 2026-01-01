Proxima Music apre il nuovo anno con dieci giornate di lezioni gratuite

Proxima Music inaugura il 2026 con un evento dedicato a tutti gli appassionati di musica. Dal 7 al 17 gennaio, la scuola cittadina offre dieci giornate di lezioni gratuite, aperte a bambini, ragazzi e adulti. Un’occasione per conoscere diversi strumenti e sperimentare il piacere di suonare, senza impegno. Un’iniziativa pensata per avvicinare la comunità alla musica e promuovere la formazione musicale nel territorio.

Il 2026 di Proxima Music prende il via con dieci giorni di open day. La scuola di musica cittadina apre il nuovo anno con un ciclo di lezioni gratuite di vari strumenti che, da mercoledì 7 gennaio a sabato 17 gennaio, offriranno a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di vivere un primo.

