Pronostico Tolosa-Lens | il nuovo anno inizia come il vecchio

Il match tra Tolosa e Lens, valido per la diciassettesima giornata di Ligue 1, si svolge venerdì alle 20:45. In questa partita, le due squadre si affrontano con l’obiettivo di ottenere punti importanti in campionato. Di seguito, troverai le notizie principali, le statistiche, le formazioni probabili e il nostro pronostico per questa sfida.

Tolosa-Lens è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45 diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Crediamo non esista nessuno al mondo che, a questo punto della stagione, avrebbe pronosticato il Lens prima nella massima serie francese. Eppure, l’ex Udinese Thauvin e soci sono davanti a tutti, con un punto di vantaggio sul Psg e addirittura cinque sul Marsiglia terzo in classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Beh, una squadra che piazza sette affermazioni di fila non poteva che essere lì, nelle zone davvero che contano della Ligue 1. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

