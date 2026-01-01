Pronostico Sunderland-Manchester City | la striscia positiva si ferma a 9

Analisi della partita Sunderland-Manchester City, valida per la diciannovesima giornata di Premier League, in programma giovedì alle 21. In questa occasione, si affrontano due squadre con obiettivi differenti: Sunderland cerca punti salvezza, mentre Manchester City punta a consolidare la posizione in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e il pronostico della sfida. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Sunderland-Manchester City è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nove partite s enza perdere in casa, un record per il Sunderland, una squadra neopromossa e clamorosamente in corsa per l’Europa. Ma prima o poi una sconfitta deve arrivare, nonostante tutto. E crediamo che il 2026 per questa truppa non inizierà nel migliore dei modi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Troppo forte il Manchester City, in generale. Figuriamoci in questo momento così importante della stagione nella quale la formazione allenata da Guardiola è riuscita a creare qualcosa di unico portandosi a due soli punti dalla vetta dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

