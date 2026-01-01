Pronostico Brentford-Tottenham | due certezze

L'incontro tra Brentford e Tottenham, valido per la diciannovesima giornata di Premier League, si svolgerà giovedì alle 21. In questa analisi, verranno analizzati i dati a disposizione, le probabili formazioni e il pronostico, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sfida senza enfasi o sensazionalismi.

Brentford-Tottenham è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’inaspettata vittoria sul Crystal Palace di qualche giorno fa ha ridato nuove convinzioni al Tottenham e salvato, inoltre, anche la panchina di Franck che sembrava in bilico dopo due sconfitte di fila. No, non è che si sia aggiustato tutto, ma ovviamente in quest’altro impegno esterno sul campo del Brentford ha dato nuova linfa e fiducia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E magari ci potrebbe pure scappare la quinta vittoria di fila: sì, perché negli ultimi 4 scontri diretti tra queste due squadre sono arrivate altrettante vittorie degli Spurs. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

