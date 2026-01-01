Primo nato del 2026 in Liguria | è Divine venuta alla luce un minuto dopo la mezzanotte
Divine Nosakhare è la prima nata del 2026 in Liguria, venuta alla luce un minuto dopo la mezzanotte. Con un peso di 3,660 chilogrammi, rappresenta tra i primi neonati registrati in Italia nel nuovo anno. Questo evento segna l’inizio di un nuovo ciclo e richiama l’attenzione sulla nascita di nuove vite in tutta la regione.
È Divine Nosakhare - una bambina di 3,660 chilogrammi - la prima nata del 2026 in Liguria e tra i primissimi nati in Italia. È venuta alla luce alle 00:01 di oggi, giovedì 2 gennaio, all’ospedale San Paolo di Savona. La mamma è Rita Ilori, di nazionalità nigeriana. Il parto è stato assistito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Caterina è la prima nata del 2026: è venuta alla luce 1? dopo la mezzanotte
Leggi anche: “Il primo nato a mezzanotte e un minuto”, ha “vinto” proprio lui! Come si chiama
Primi nati nel 2026, a Roma gioia per Lavinia e Ottavia a mezzanotte. A Milano festa per Filippo; Nato a mezzanotte e un minuto, Filippo è il primo nato a Milano; È Filippo il primo nato del 2026 all'ospedale Buzzi di Milano; Primi bambini nati nel 2026: un inizio anno tra speranze e denatalità.
Primo nato del 2026 in liguria: benvenuta Divine Nosakhare, venuta alla luce al San Paolo di Savona un minuto dopo la mezzanotte - Piccola e mamma stanno bene Il parto è stato assistito dalle ostetriche Maria Teresa De Francesco e Giorgia Roascio e dalla ginecologa Laura Renda ... msn.com
Terni, è Enea il primo nato del 2026 all'ospedale Santa Maria: è venuto alla luce alle 3.49 - E' Enea, un maschietto del peso di 3 chili e 310 grammi, il primo bimbo nato nel 2026 all' ospedale Santa Maria di Terni. corrieredellumbria.it
Jordan è il primo nato nel 2026, la bella notizia 55 minuti dopo la mezzanotte. Leonardo saluta il 2025 - Nell’anno appena concluso all’ospedale Infermi di Rimini sono stati 2. riminitoday.it
GABRIELE IL PRIMO NATO DEL 2026 NELLA PROVINCIA BAT E IN PUGLIA Si chiama Gabriele e ha emesso il suo primo vagito appena sessanta secondi dopo lo scoccare della mezzanotte presso l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Il piccolo, che - facebook.com facebook
Filippo batte tutti e a mezzanotte e un minuto è il primo nato del 2026 in città x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.