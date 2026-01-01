Primo nato del 2026 in Liguria | è Divine venuta alla luce un minuto dopo la mezzanotte

Divine Nosakhare è la prima nata del 2026 in Liguria, venuta alla luce un minuto dopo la mezzanotte. Con un peso di 3,660 chilogrammi, rappresenta tra i primi neonati registrati in Italia nel nuovo anno. Questo evento segna l’inizio di un nuovo ciclo e richiama l’attenzione sulla nascita di nuove vite in tutta la regione.

È Divine Nosakhare - una bambina di 3,660 chilogrammi - la prima nata del 2026 in Liguria e tra i primissimi nati in Italia. È venuta alla luce alle 00:01 di oggi, giovedì 2 gennaio, all’ospedale San Paolo di Savona. La mamma è Rita Ilori, di nazionalità nigeriana. Il parto è stato assistito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

