Primo nato 2026 | A Livorno ecco Greta venuta alla luce alle 11.53 dell' 1 gennaio | auguri a mamma Carmela e babbo Giuseppe

Greta è la prima nata a Livorno nel 2026, venuta alla luce alle 11.53 di oggi, 1 gennaio. Mamma Carmela e papà Giuseppe accolgono con gioia la loro prima bambina. A loro vanno i nostri più sinceri auguri e le congratulazioni per questo nuovo inizio.

