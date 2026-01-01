All’Ospedale di Jesi, il primo nato del 2026 è Divine Asiosa, un maschietto nato poco prima delle 3. La nascita rappresenta un momento di novità e speranza per il nuovo anno.

JESI – Si chiama Divine Asiosa ed è il primo nato del nuovo anno all’Ospedale di Jesi. Il piccolo, un maschietto, è venuto alla luce alle ore 2.44, portando grande emozione nel reparto nelle prime ore dell’anno. Divine è il sesto figlio di mamma Happy, di origine nigeriana, che vive in Italia dal. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Primo "fiocco" del 2026 all'ospedale di Jesi: poco prima delle 3 mamma Happy ha dato alla luce Divine Asiosa

