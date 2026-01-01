Primo fiocco del 2026 all' ospedale di Jesi | poco prima delle 3 mamma Happy ha dato alla luce Divine Asiosa
All’Ospedale di Jesi, il primo nato del 2026 è Divine Asiosa, un maschietto nato poco prima delle 3. La nascita rappresenta un momento di novità e speranza per il nuovo anno.
JESI – Si chiama Divine Asiosa ed è il primo nato del nuovo anno all’Ospedale di Jesi. Il piccolo, un maschietto, è venuto alla luce alle ore 2.44, portando grande emozione nel reparto nelle prime ore dell’anno. Divine è il sesto figlio di mamma Happy, di origine nigeriana, che vive in Italia dal. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Primo nato del 2026 in Liguria: è Divine, venuta alla luce un minuto dopo la mezzanotte
Leggi anche: Non le mangerai più normali: la ricetta segreta di mia mamma per le lasagne al pistacchio, divine è dire poco
È Filippo il primo nato del 2026 all'ospedale Buzzi di Milano; Filippo e Isabella: i primi milanesi a nascere nel 2026 al Buzzi e al Melloni; Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca i primi nati a Roma del 2026. Fiocco azzurro a Milano per Filippo; Filippo batte tutti: è il primo nato del 2026 a Milano.
Il primo fiocco del 2026 a Busto è rosa - Se il 2025 a Busto si è chiuso con un fiocco azzurro, il 2026 parte con uno rosa. varesenoi.it
Fiocco azzurro all'ospedale di Olbia, Abdoul Aziz primo nato del 2026 - Si chiama Abdoul Aziz Gueye ed è figlio di una coppia originaria del Senegal, che vive in Sardegna da più di dieci anni, residente ad Arzachena. ansa.it
“Il primo nato a mezzanotte e un minuto”, ha “vinto” proprio lui! Come si chiama - Allo scoccare della mezzanotte, quando il nuovo anno era iniziato da appena un minuto, è nato Filippo, ... thesocialpost.it
Il primo fiocco del 2026 è quello di Samuele! Si chiama Samuele il primo nato del 2026 all’ospedale Sant’Anna: primogenito di una coppia torinese, è venuto alla luce alle 8.38 (ai tempi del boom i primi nati erano a mezzanotte e un minuto), con un peso di - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.