Primi nati nel 2026 | fiocco azzurro a Nocera poi due femminucce a Salerno e Battipaglia

Nel 2026, in provincia di Salerno, sono nati i primi bambini dell’anno. Il primo è stato un maschietto, nato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, seguito da due femmine a Salerno e Battipaglia. Questi arrivi segnano l’inizio di un nuovo anno, portando con sé speranza e continuità per le comunità locali.

È nato all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore il primo bambino del 2026 in provincia di Salerno. Il piccolo è venuto alla luce alle 4.06: si tratta di un maschietto di 2.570 grammi, nato da una coppia ucraina. Il nome non sarebbe stato ancora deciso. Alle 6.30, invece, al.

Mariateresa e Rebecca a Cosenza, Domenico a Crotone: ecco i primi nati nel 2026 in Calabria - Anche in Basilicata il primo nato è di origine calabrese ... corrieredellacalabria.it

Il primo vagito del 2026 è quello di Matilde. Nel 2025 quasi 3.800 nuovi nati negli ospedali di Asst Sette Laghi - Un inizio d'anno all'insegna del fiocco rosa: dopo di lei è toccato a Ginevra di Azzate e Gioia di ... varesenoi.it

Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca: i primi nati del 2026 a #Roma - facebook.com facebook

