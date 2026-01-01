Primi nati del 2026 il vagito della piccola Gabi è tenerissimo

Il primo gennaio 2026 all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia sono nate tre bambine, le prime nate dell'anno. Tra loro, la piccola Gabi, il cui primo vagito ha rappresentato un momento speciale per la famiglia e la comunità. Un inizio di anno che segna l’arrivo di nuove vite, simbolo di speranza e continuità.

Reggio Emilia, 1 gennaio 2026 – Sono 3 bambine le prime nate all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia nel primo giorno dell'anno. Alle 1.23 è nata Gabi Emmanuelle Sabrina, 3950 gr, 51cm, alle 4.05 Sofia, 2940 gr, 47cm, alle 4.23 Aisha, 3248 gr, 50cm. Mamme e bambine stanno bene. "Alle piccole, ai neo genitori e ai professionisti e alle professioniste che li hanno assistiti i migliori auguri di buon anno e tanti complimenti”, recita la nota del nosocomio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

