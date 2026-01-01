Primi nati 2026 in Romagna | Jordan è il più veloce a Rimini la piccola Larissa porta gioia a Ravenna

Ecco un esempio di introduzione conforme alle tue indicazioni: Nel 2026 in Romagna sono nati i primi bambini dell’anno. A Rimini, Jordan ha ricevuto il primo vagito alle 00:55, mentre a Ravenna, la piccola Larissa porta gioia alle famiglie locali. Questi eventi segnano l’inizio di un nuovo anno, portando con sé speranza e rinnovamento per la comunità.

Rimini, 1 gennaio 2026 – All' ospedale Infermi di Rimini il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Jordan, 3 chili e 990 grammi, nato 55 minuti dopo la mezzanotte da genitori residenti a Misano Adriatico, mamma Valentina Gugnali e papà Michael Mair. Di colore azzurro anche l'ultimo fiocco del 2025, visto che alle ore 23:47 del 31 dicembre è venuto alla luce Leonardo, del peso di 3 chili e 385 grammi, figlio di Federica Aprato e Massimo Polidori, residenti a Pesaro. Nell'anno appena concluso all'ospedale Infermi di Rimini sono stati 2.267 in totale i nati. Nel 2024 i nati erano stati 2.375.

