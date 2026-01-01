Primi e ultimi nati dell’anno | la fotografia di una Toscana multietnica

In Toscana, le sale parto delle ASL continuano a registrare nascita di nuovi residenti, segnando il passaggio tra un anno e l’altro. Nei sei punti nascita dell’Asl Toscana Centro si osservano sia gli ultimi bambini del 2023 sia i primi del 2024, testimonianza di una comunità multietnica e in continua evoluzione. Questo momento rappresenta un punto di riflessione sulla diversità e sulla vitalità della regione.

FIRENZE – Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto delle Asl Toscane. Nei sei punti nascita dell'Asl Toacana Centro si registrano gli ultimi nati dell'anno che si chiude e i primi del nuovo anno. Nell'ultimo dell'anno, dei sei ultimi nati, 4 sono femmine, mentre al momento sulle cinque nascite registrate nel 2026 i fiocchi rosa sono 3 e quelli azzurri 2. L'ultima nascita del 2025 è avvenuta a Prato alle 23,48. È una bambina di nome Shuyao. La prima nascita del 2026 nei punti nascita dell'Asl Toscana Centro è avvenuta al San Giovanni di Dio di Firenze alle ore 1,36. È un maschietto e si chiama Leonardo.

