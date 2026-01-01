Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo varia quotidianamente e rappresenta un indicatore importante per monitorare i costi energetici. Conoscere l'andamento aggiornato permette a consumatori e aziende di gestire meglio il proprio budget e pianificare eventuali strategie di risparmio. In questa guida, forniremo le informazioni più recenti sul prezzo del gas, offrendo un quadro chiaro e preciso per una corretta valutazione dei costi odierni.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione quanto si pagherà in bolletta, sia che si sia nel mercato tutelato sia che si abbia scelto un’offerta del mercato libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 01 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato di Ottobre 2025, ultimo disponibile). A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Quanto costa un Smc di gas metano nel 2025?; Quanto costa un metro cubo di gas con NeN?; Bollette luce e gas 2026: quanto si risparmia con i contratti a prezzo indicizzato; PSV gas oggi: qual è il valore a dicembre 2025?. Offerte per il gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025 da 0,3080€/Smc - Quali sono le offerte convenienti per il Gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025: scopriamone tre interessanti per le famiglie italiane. facile.it

