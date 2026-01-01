Prete accoltellato a Modena | l' aggressore è un giovane con problemi di tossicodipendenza

Nella mattina del 30 dicembre, a Modena, don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano di 45 anni, è stato vittima di un'aggressione con coltello. L’aggressore, un giovane con problemi di tossicodipendenza, è stato successivamente individuato dai carabinieri. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze e sulle misure di sicurezza da adottare.

E' stato individuato dai carabinieri di Modena l'aggressore di don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano 45enne accoltellato e ferito gravemente in centro, la mattina del 30 dicembre. Si tratterebbe di un giovane, maggiorenne, a quanto pare con problemi psichici e di tossicodipendenza. Non ci sarebbero collegamenti tra il ragazzo e il prete e dunque il movente rimane oscuro.

