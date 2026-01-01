Presepio Vivente di Cassinone mezzo secolo di tradizione

Il Presepio Vivente di Cassinone, giunto alla sua cinquantesima edizione, rappresenta una tradizione radicata nel territorio di Seriate. Dal 1975, ogni anno, comunità e visitatori si riuniscono per vivere un momento di fede e cultura, mantenendo vivo il senso di condivisione e memoria storica. Un evento che, nel corso degli anni, ha rafforzato il legame tra le persone e preservato un patrimonio di valori e tradizioni.

Seriate. “Il 1975 non è stato un anno qualunque. Per Cassinone no, non lo è stato. Attorno ad un evento particolare, nello specifico l’ordinazione sacerdotale di Padre Vittorio Carminati, si generò un mondo di attività, iniziative, idee senza precedenti. Innovative e durature, tanto che di più d’una, quest’anno, abbiamo celebrato il cinquantesimo. Prima la Corale Angelo Plebani, poi la Sagra di settembre legata alle feste patronali di Sant’Antonio, ora il Presepio Vivente, una tradizione ormai molto diffusa ma che allora era pressoché unica in provincia – chiarisce don Gianfranco Scandella, parroco di Cassinone dal 2021. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Una tradizione lunga oltre mezzo secolo: torna il presepe elettromeccanico di Roncaglia Leggi anche: Presepe Vivente di Gricignano: torna la magia della tradizione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Presepio Vivente di Cassinone, mezzo secolo di tradizione. Presepio Vivente di Cassinone, mezzo secolo di tradizione - Attorno ad un evento particolare, nello specifico l’ordinazione sacerdotale di Padre Vittorio Carminati, si generò un ... bergamonews.it Quando il presepio era il simbolo «vivente» del Natale - Mio padre non amava festeggiare il Natale perché la sua mamma (mia nonna) era morta proprio la vigilia di Natale. ladigetto.it

Presepe vivente. Una foto su Facebook - Dal 1223, quando San Francesco d'Assisi organizzo il primo presepe vivente nel borgo di Greccio, la tradizione si è diffusa in ... avvenire.it

Domenica 4 gennaio 2026 torna il Presepio Vivente delle Marche a Castello di San Severino Marche Un presepe vivente storico giunto alla sua 61° edizione che ha saputo mantenere intatta l' atmosfera di meraviglia e bellezza della Natività - facebook.com facebook

Siniscola, grande partecipazione al presepio vivente x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.