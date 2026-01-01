Prescrizione per la truffa ma condannati a pagare il risarcimento alla vittima

Da perugiatoday.it 1 gen 2026

In un caso di truffa e traffico di influenze illecite, gli imputati sono stati condannati alla prescrizione, ma la Cassazione ha confermato il risarcimento di 35mila euro alla vittima. La decisione sottolinea l’importanza della tutela delle parti lese anche in presenza di prescrizione penale. La sentenza evidenzia come i danni morali e patrimoniali possano comunque essere riconosciuti e risarciti, mantenendo un principio fondamentale di giustizia.

Truffa e traffico di influenze illecite, gli imputati se la cavano con la prescrizione, ma la Cassazione conferma il risarcimento di 35mila euro a favore della vittima.La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati, una donna e un uomo originari di Velletri, contro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

