Premier League il 2026 porta già una svolta in panchina! Maresca in bilico con il Chelsea a rischio la sfida contro il Manchester City di domenica | la situazione

Nel 2026, la Premier League registra importanti cambiamenti in panchina. Maresca, allenatore del Chelsea, si trova in bilico e potrebbe essere sostituito prima della partita contro il Manchester City di domenica. La situazione crea incertezza intorno alla squadra e alle strategie future, segnando un inizio di anno con molte novità per il club londinese e il campionato in generale.

Premier League, il 2026 fa traballare una panchina. Maresca in bilico con il Chelsea: a rischio la sfida contro il Manchester City di domenica Il 2026 si apre con uno scenario clamoroso in casa Chelsea. Secondo quanto riferito da Sky Sports, Enzo Maresca sarebbe sempre più vicino a lasciare la panchina dei Blues. Una decisione .

Giocatori della Premier League all'Africa Cup of Nations 2026: chi sono e quali sono le loro prospettive? - La Coppa d'Africa 2026 si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo, grazie alla partecipazione di numerosi talenti provenienti dalla Premier League. notizie.it

Premier League 2025-2026: Liverpool-Wolverhampton, le probabili formazioni - Nel programma del diciottesimo turno di Premier League c’è anche la sfida tra Liverpool e Wolverhampton, in programma sabato alle 16. sportal.it

In campo a Capodanno, oggi c'è la Premier League: tocca a Liverpool e City x.com

Non solo l’#Inter, anche diversi club di Premier League avrebbero messo gli occhi sul difensore bosniaco, seguito anche dalla #Juventus. La Vecchia Signora resta comunque in pole position forte della clausola che permetterebbe di pareggiare l’offerta pi - facebook.com facebook

