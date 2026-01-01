Preghiera del mattino del 1 Gennaio 2026 | Intercedi per me o Madre

In questo primo giorno dell’anno, giovedì dedicato al Santissimo Sacramento, condividiamo una preghiera mattutina per iniziare con spirito di fede e rinnovato impegno. La preghiera di oggi, “Intercedi per me o Madre”, ci invita a affidare al Signore le nostre intenzioni e a chiedere l’intercessione della Vergine. Recitarla ci aiuta a vivere con consapevolezza e gratitudine questa giornata.

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant'Ignazio di Loyola). Chiediamo l'intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo.

