Precipita lungo la parete di cima Capi base jumper muore in Trentino
Un uomo di 39 anni, sloveno, è deceduto questa mattina in Trentino durante un lancio di base jumping dalla parete di Cima Capi, tra la Val di Ledro e il lago di Garda. L’incidente si è verificato nel contesto di un’attività all’aperto, causando la morte del praticante. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Un base jumper di 39 anni, di nazionalità slovena, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi dopo un lancio da cima Capi, tra la Val di Ledro e il lago di Garda, in Trentino. L’uomo è precipitato lungo la parete rocciosa poco dopo essersi lanciato, andando a impattare contro la parte alta della montagna e rimanendo appeso con la vela a due alberi, a una quota di circa 600 metri. L’allarme è scattato intorno alle 12, quando alcuni testimoni hanno notato la vela bloccata in parete e hanno chiamato il 112. Le operazioni di soccorso in parete. La centrale unica di emergenza ha immediatamente attivato l’ elisoccorso, mentre a terra si preparavano gli operatori del Soccorso Alpino delle stazioni di Riva del Garda e della Val di Ledro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
