Prato della Valle sold out | un arresto per spaccio
Il 31 dicembre 2025, Prato della Valle ha registrato un'affluenza record di circa 22.000 persone, poco prima dell’inizio di un concerto. Durante l’evento, è stato effettuato un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza nelle grandi manifestazioni pubbliche. La cronaca di questa serata testimonia le sfide legate alla gestione di eventi di grande richiamo in spazi pubblici affollati.
Alle ore 23.45 del 31 dicembre 2025, poco prima dell’inizio dello spettacolo musicale, si è raggiunto il picco di massima affluenza con 22mila persone presenti in Prato della Valle. Il regolare arrivo dei visitatori nella piazza è stato garantito dal filtraggio effettuato nei pressi dei 5 varchi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Mercatino dell'antiquariato in Prato della Valle
Leggi anche: Capodanno a Prato della Valle, scatta l’ordinanza sicurezza
Confesercenti Veneto Centrale: Capodanno a Padova tra ristoranti verso il sold out ed eventi in piazza, segnali positivi per l’economia locale; Confesercenti: «Il Capodanno diffuso, segnale positivo per il commercio»; La magia della fiaccolata dei maestri di sci saluta il 2025 al Sestriere.
Capodanno in Prato della Valle: 22.000 persone,1000 droni, ma occhio al ghiaccio per chi guida #padova #pratodellavalle #droni #capodanno #freddo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.