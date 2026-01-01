Prato ancora incendi dolosi alle auto in sosta Si cercano i responsabili

A Prato proseguono gli incendi dolosi di auto in sosta, con tre veicoli incendiati nella notte tra il 29 e il 30 dicembre. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di questi atti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano elementi utili per prevenire ulteriori episodi.

