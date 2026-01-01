Pozzuoli saluta il 2026 tra musica aperitivi e festa sul mare

Pozzuoli dà il benvenuto al 2026 con un evento che unisce musica, convivialità e il suggestivo scenario sul mare. Il pomeriggio del 31 dicembre ha visto protagonista un aperitivo musicale nella zona della Darsena, creando un’atmosfera rilassata e accogliente per salutare l’anno nuovo. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e aspettare insieme l’arrivo del nuovo anno, in un contesto naturale e tranquillo.

Il Capodanno 2026 a Pozzuoli è iniziato nel pomeriggio del 31 dicembre, con un aperitivo musicale nella zona della Darsena. L'iniziativa rientrava nel programma dello S'Move Festival, rassegna di eventi promossa durante il periodo natalizio per animare il territorio con musica e intrattenimento. Protagonista della vigilia è stato Claudio Cecchetto, DJ e figura storica della scena.

