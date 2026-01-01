Portogallo un tuffo nell' Oceano Atlantico per festeggiare il 2026

Nel Portogallo, la spiaggia di Carcavelos vicino a Lisbona ha accolto le prime persone dell’anno 2026, che hanno deciso di iniziare l’anno nuovo con un bagno nell’Oceano Atlantico. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, molti hanno partecipato a questa tradizione, simbolo di un nuovo inizio. Un gesto semplice che unisce tradizione locale e desiderio di rinnovamento, in un contesto naturale che invita alla riflessione.

La pioggia e il vento freddo non hanno fermato le decine di persone che in Portogallo si sono riunite sulla spiaggia di Carcavelos, vicino a Lisbona, per il primo tuffo dell’anno 2026. I nuotatori, alcuni dei quali vestiti a festa, si sono immersi nelle fredde acque dell’Oceano come parte di una tradizione annuale che segna l’inizio del nuovo anno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Portogallo, un tuffo nell'Oceano Atlantico per festeggiare il 2026 Leggi anche: Intercettato un sommergibile nell’Oceano Atlantico: trasportava 1,7 tonnellate di cocaina Leggi anche: Usa, la tartaruga marina Swim Shady ritorna nell'Oceano Atlantico Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Portogallo, un tuffo nell'Oceano Atlantico per festeggiare il 2026 - (LaPresse) La pioggia e il vento freddo non hanno fermato le decine di persone che in Portogallo si sono riunite sulla spiaggia di Carcavelos, ... stream24.ilsole24ore.com

Nuotatori affrontano il tradizionale tuffo in mare di Capodanno a Carcavelos, vicino a Lisbona - Sulla spiaggia di Carcavelos, vicino a Lisbona: decine hanno sfidato venti gelidi e pioggia per il primo bagno in mare del 2026, rinnovando una tradizione di rinascita e forza. msn.com

Lo scopri mentre attraversi i paesaggi lunari di Lanzarote o le dune dorate di Fuerteventura. Mentre sali sul Teide a Tenerife o ti avventuri a Gran Canaria tra canyon, scogliere e spiagge perfette per un tuffo o un giro in kayak. Cosa Che una vacanza Costa C - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.