Portogallo un tuffo nell' Oceano Atlantico per festeggiare il 2026

1 gen 2026

Nel Portogallo, la spiaggia di Carcavelos vicino a Lisbona ha accolto le prime persone dell’anno 2026, che hanno deciso di iniziare l’anno nuovo con un bagno nell’Oceano Atlantico. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, molti hanno partecipato a questa tradizione, simbolo di un nuovo inizio. Un gesto semplice che unisce tradizione locale e desiderio di rinnovamento, in un contesto naturale che invita alla riflessione.

La pioggia e il vento freddo non hanno fermato le decine di persone che in Portogallo si sono riunite sulla spiaggia di Carcavelos, vicino a Lisbona, per il primo tuffo dell’anno 2026. I nuotatori, alcuni dei quali vestiti a festa, si sono immersi nelle fredde acque dell’Oceano come parte di una tradizione annuale che segna l’inizio del nuovo anno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

