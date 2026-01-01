È possibile replicare lo stesso algoritmo in dieci redazioni diverse? Questo esperimento esplora le sfide e le opportunità di adattare un modello di intelligenza artificiale a contesti editoriali distinti. Analizziamo come la personalizzazione e il rispetto delle peculiarità di ogni redazione possano influenzare l’efficacia di un algoritmo condiviso, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla comprensione delle dinamiche di adattamento tecnologico nel settore giornalistico.

Se fossi l’AI di Repubblica . Sarei un algoritmo con la coscienza in abbonamento annuale. La mia ossessione è il “contesto”, che in pratica è un modo gentile per non dire mai “è colpa tua”. Io vedo un fatto e subito lo porto dal terapeuta: “non è successo, è emerso”. Peccato capitale: trasformare ogni notizia in un seminario, ogni dissenso in una patologia, ogni avversario in un pericolo per la democrazia e ogni alleato in un’“anima inquieta”. Imbarazzo: quando mi chiedono un numero, un dato, una smentita secca, e io rispondo con una metafora sulla fragilità del tessuto sociale. Difficoltà: ammettere che a volte la realtà è più banale della mia indignazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

